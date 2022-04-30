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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فلكيا عيد الفطر الإثنين.. رؤية هلال شوال اليوم مستحيلة

القمر
القمر

ينتظر جموع المصريين اليوم بعد صلاة المغرب،  رؤية هلال شهر شوال لمعرفة موعد انتهاء شهر رمضان، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، ومن المقرر أن يتم تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم مع غروب الشمس.
 
يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر شوال(هلال عيد الفطر المبارك)2022 بعد قليل، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال عيد الفطر 1443هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر شوال من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد علماء الفلك إن رؤية الهلال اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر السعيد فيها".

وعليه فمن المتوقع أن يتم إعلان أن عدة رمضان 30 يوما وأن يوم الاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستطلاع هلال شهر شوال 1443هـ ، اليوم السبت 30 أبريل من مقر المعهد بمرصد حلوان.

ويأتى ذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 2022، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومواعيد إنتهاء شهر رمضان الكريم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا من خلال 6 لجان ، وتتوجه اللجان لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وأسوان.

وتضم كل لجنة أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر رمضان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وتكون أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، أن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

الإفتاء رمضان شوال عيد الفطر دار الإفتاء Jobs Education

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