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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب برنامج تأهيل المعلمين بتكنولوجيا وتعليم حلوان ينظمون حفل إفطار رمضانيًا..صور

حفل إفطار رمضانى
حفل إفطار رمضانى بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، حفل إفطار رمضاني بين طلاب برنامج تأهيل المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والاداريين، وشارك فى الحفل الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور أحمد بكر البساطي.

نظم طلاب البرنامج الحفل الرمضاني بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وإداريي الكلية  بمقر الكلية، في جو تسوده روح المحبة والألفة، وأعرب الدكتور إبراهيم لطفي عن سعادته بإقامة حفل الإفطار وقام بتقديم التهانى لجميع الحاضرين بشهر رمضان المبارك وأشاد بدور طلاب البرنامج ومجهودهم في تنظيم الحفل.

وأوضح عميد الكلية  أن البرامج التى تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

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أشار الدكتور إبراهيم لطفي إلى ان برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لاكساب هذه  الفئه  التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

واوضح الدكتور إبراهيم لطفي شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

１/ أن  يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.

２/ لايتم قيد الطالب بالكلية الا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

３/ مدة  الدراسة لا تقل عن سبعة  فصول دراسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج:

- اصل المؤهل + صورة .

- خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه  .

- بيان حالة( اصل + صورة ) .

- شهادة الجيش ( اصل + صورة ) .

- شهادة ميلاد ( اصل + صورة ).

- ٦ صور شخصية .

طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (4)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (4)

طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (4)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (4)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (5)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (5)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (6)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (6)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (1)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (1)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (2)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (2)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (3)
طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (3)
حفل إفطار رمضاني كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان جامعة حلوان اخبار التعليم Jobs Education

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