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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورات للإسعافات الأولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، و من خلال التنسيق والتعاون مع كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة عدد من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية للعام الجامعي ٢٠٢١  -٢٠٢٢.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  ممدوح مهدي  القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنظيم عصام ذكي مدير إدارة النشاط الإجتماعي، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب علي السيد.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن الإسعافات الأولية هي العناية الفورية والمؤقتة التي يتلقاها الإنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء ،  لإنقاذ حياته حتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له، بوصول الطبيب لمكان الحادث أو بنقله إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبية، والحفاظ على حياة المصاب، ومنع تدهور حالته وحدوث أي مضاعفات، ومساعدته  على الشفاء، و تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين .

 و قد لاقت هذه الدورات التدريبيه إقبالا كبيراً وصدى إيجابي كبير بين كثير من طلاب الجامعة، و أقيمت احتفالية في نهاية الدورات التدريبية تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب والطالبات المشاركين .

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان إدارة النشاط الاجتماعى رعاية الشباب الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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