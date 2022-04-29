تعرف على صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات والخدمات المقدمة منه.. جامعة حلوان تنظم معارض ملابس لمساعدة الطلاب غير القادرين.. والطلاب تطالب بزيادة المعارض

صندوق التكافل الاجتماعي 12 ورقة مطلوبة للتقديم للطلاب المستجدين



رئيس جامعة حلوان: الجامعة لا تألو جهدًا فى مساعدة الطلاب الغير قادرين

طلاب جامعة حلوان: فكرة صندوق التكافل الاجتماعي فكرة الصندوق جيدة ويعيبة بطأ الاجراءات

تسعي الجامعات إلى دعم الطلاب الغير قادرين ماديا ووتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

يساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأنشأ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الإجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الإستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد تجعل سوء الأحوال المعيشية فى جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الإحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.

قال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إنه بالنسبة للمصروفات الدراسية، فإن الجامعة لا تألو جهدًا فى ذلك المسار الاجتماعى الهام بالنسبة للطلاب، مشيرا إلى أنها تضع نصب أعينها التيسير على الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم تطبيقاً لمنظومة متكاملة من التكافل الاجتماعى لدعم طلابها وتيسير سداد المصروفات الدراسية من خلال صندوق التكافل الاجتماعى.

وأشار مهدي، إلى أن صندوق التكافل الاجتماعي، يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة وكلياتها بما فيهم طلاب المدن الجامعية علما بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل الاجتماعى وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

وتتفق صناديق التكافل الإجتماعى فى الجامعات الحكومية في الخدمات المقدمة ما بين سداد للمصروفات الدراسية، والمساهمة بشراء الأجهزة التعويضية، والخدمات المقدمة للطلاب من ذوى الإعاقة، وتختلف كل جامعة في حجم الميزانية المخصصة للصندوق وأوجه الإنفاق.

وونشر لكم فى "صدى البلد" دليل صندوق التكافل الإجتماعى والذى تم إنشاؤه بجميع الجامعات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب الغير قادرين على مستوى كليات الجامعة، والخدمات المقدمه منه، والأوراق المطلوبة للإستفاده من خدماته.

وفي البداية لا بد الطالب سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب الخاصة بالكلية.

وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول علي خدمة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الجدد ما يلى :

1/ اصل شهاده الثانوية العامة وخمس صور منها .

2/ شهاده ميلاد الرقم القومي وخمس صور منها.

3/ عدد خمس صور من البطاقة الشخصية .

4/ عدد 10 صور شخصية .

5/ اصل بطاقه الترشيح وخمس صور منها .

6/ طلب الالتحاق مطبوع على النت .

7/ نموذج 2 جند (للطلاب الذكور).

8/ بطاقة 6 او 7 جند (للطلاب الذكور) للمواليد 2001 وما قبلها.

9/ طوابع جامعة حلوان للكشف الطبي خزينة الكلية.

10/ في حاله وجود حافز رياضي يحضر اصل نتيجة الحافز الرياضي.

11/ يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

12/ ملحوظه لم يتم استلام ملفات الا بعد اجراء الكشف الطبي وسداد الرسوم.

وعن صندوق التكافل الإجتماعى، أعرب الطالب وائل محمد أحد طلاب جامعة حلوان، أن من أكبر فكرة الصندوق جيدة ولكنه يعيبة عدم السرعة حيث أن الطلب يتاخذ الكثير من الوقت حتى يتم فحصة وإصدار قرار فية، واشار أن ذلك ربنا يكون عائدة على العدد الكبير التى يقدم سنويآ للحصول على خدمات الصندوق.

بينما قال منصور محمود أحد طلاب جامعة حلوان، أن لم يعمل بفكرة الصندوق من قبل وأن فكرة توافر مثل هذا الامر فى مساعدة الطلاب يعد فكرة محمودة موضحآ أنه يجب أن يكون هناك سرية فى الطلاب المقدمين حتى لا يسبب هذا الأمر أى حرج وسط اقرانهم من الطلاب.

وراء جمال إسماعيل أحد طلاب جامعة حلوان، أنه يجب على طلاب الجامعة مساعدة بعضهم البعض فتقدم بإقتراح أن تقوم الجامعة بتنظيم حملات للتبرع بالملابس أو بالكتب حتى يستفيد منها الطلاب الغير قادرين، فنحن طلاب جامعة واحدة ولذلك يجب علينا تقديم يد العون لبعضنا.

وفي إطار متصل نظمت عدد من كليات جامعة حلوان معارض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أقامت كلية الصيدلة معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بإعمال رئيس جامعة حلوان، أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة مضيفاً أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.

بينما نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان معرض أهلاً بالعيد، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وذلك في إطار اهتمام الكلية بدعم الطلاب والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة الكبير بأبنائها الطلابية وتلبية احتياجاتهم من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عليهم والتواصل والتآلف بينهم ، وتعزيز روح الانتماء لجامعتهم.

وقالت الدكتورة ميسون قطب، المعرض جاء لعرض منتجات كبرى الشركات المصرية العريقة بتخفيضات هائلة في العديد من المجالات كالمفروشات والملابس، والكليم اليدوي، و المنتجات الخزفية والزجاج، وطباعة المنسوجات ، والاكسسوارات، والكيماويات، والمنظفات، والحلويات، وكعك العيد وغيرها، وبمشاركة شركات مصر للغزل والنسيج المحلة، وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج وشركة كلاسيك فودز، وشركة كورونا للحلويات، الشركة العامة للخزف والصيني شيني، شركة تاي هاوس للملابس الجاهزة، شركة اليفنتا سكارف للطباعة، شركة النيل للكيماويات والمنظفات .

وأوضحت أن المعرض جاء بهدف الاحتفال بالعيد وتوفير منتجات العيد بأسعار مخفضة ، ودعم الطلاب والعاملين الغير قادرين وتقديم المنتجات لهم مجاناً.