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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم الفرصة الاخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد والإجراءات التى يتم اتباعها فى عمل الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 .

وقال مسئول فى شئون الطلاب بكلية الآداب إنه تم فتح باب استقبال الالتماسات لجميع الفرق على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول ويستمر استقبال طلبات الطلاب حتى يوم الخميس الموافق 28 أبريل.

وأوضح أن لتقديم الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، يتم عن طريق تقديم طلب إلى إدارة شئون الطلاب ويرفق معة صورة من النتيجة المعلنة بإضافة إلى إيصال دفع المصروفات للعام الحالي.

معا نستطيع القضاء على الأمية.. ندوة توعوية في آداب حلوان

وأشارت الكلية أنه تم إعلان نتائج عدد  من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام، أن كنترولات الجامعة  انتظمت في أعمالها  ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه  جارى العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق و باقى الشعب لإعلانها في أقرب وقت .

واضافت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

جدير بالذكر إنه قد عقدت كلية الآداب جامعة حلوان فعاليات ندوة توعوية  بعنوان (معا نستطيع القضاء على الأمية) بهدف توعية طلاب وطالبات الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي  القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، و الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف  الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وتنظيم الدكتورة أمل معتوق منسق مشروع محو الأمية بكلية الآداب .

حيث تناولت الندوة المحاور التالية :
- مشكلة الأمية في مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع  
- التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر 
- آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
- مميزات مشاركة طلاب  جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية
- التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية 
- التعريف بأدوار المعلمين و المتعلمين في فصول محو الأمية 
- تجربة وانجازات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار 

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