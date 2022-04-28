كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357.. صور

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان زيارة لوفد من طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن الزيارة تأتى من منطلق الدور الريادي للكلية والمشاركة المجتمعية لوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور مصطفى رفاعي الطوخي وكيل الكلية وتنسيق واشراف الدكتور أشرف ميمي السعيد وبحضور ودعم الدكتور محمد جودة قسم الإلكترونيات.

وأشار عميد الكلية، إلى أن الهدف من الزيارة التخفيف من معاناه الآلام لدي الأطفال أثر تلقى الجرعات العلاجية وإدخال السرور في أنفسهم وتخفيف حدة المعاناة النفسية السيئة من المرض وإسعاد الأطفال بتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وألفت أن الكلية تعمل على تشجيع الطلاب علي المشاركة فى العمل المجتمعي، وأن تنظيم مثل هذه الزيارات يُضفي جو من الألفة والتكافل المجتمعي ويعود الطلاب علي تحمل المسئولية وشعورهم بما يعانيه المرضي من الآلام وتقريبهم من الحياة الواقعية للمرضى.

ووثق الطلاب زيارتهم وقاموا بممارسة الأنشطة مع الأطفال وتوزيع البالونات والألعاب عليهم في نشاط ترفيهي بسيط تحت إشراف المستشفى.

ويعد مستشفى سرطان الأطفال أو مستشفى 57357 أحد أكبر مستشفيات الأطفال في العالم يقع مقرها في القاهرة بمصر ويختص في علاج سرطانات الأطفال.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (1)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (2)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (3)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (4)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (5)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (6)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (7)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (8)

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ (9)