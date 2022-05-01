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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | توحيد برنامج العملي وتطويره بكليات القطاع التربوي بجامعة القاهرة.. وجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إدارة مراجع البحث العلمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة حلوان  تطلق برنامج تدريبي   حول النشر العلمي منتصف مايو

اعلنت جامعة حلوان عن برامج تدريبة للعاملين بالجامعك تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


تعرف علي لينك التقديم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

‎اعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن مد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

‎وافق مجلس جامعة القاهرة ، على تطوير برنامج
‎ التربية العملية وتوحيده بكليات القطاع التربوي بالجامعة والذي يشمل كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية التربية النوعية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، بهدف إكساب الطلاب الخبرات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء ومرشدين وموجهين.


القومي للبحوث: لهذا السبب نصاب بالتلبكات المعوية والاسهال في العيد

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إنه عادة ما نصاب بالتلبكات المعوية والاسهال وكيفية الوقاية خلال فترة العيد، ولذلك لابد من تخطي وجبة الفطور للاسف ان الاعياد تفقد اهم العادات اليومية السليمة، وخاصة ما يتعلق بتناول وجبة الافطار التي عادة للاسف ما يتم اهمالها، واهمال وجبة الفطور عادة ما يرتبط بزيادة الاقبال على تناول الاغذية السريعة والعالية بالسكريات لرفع الطاقة، ولسد الجوع، ومن هنا تبدا مشاكل التلبكات المعوية والاصابة بالاسهال.


جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إدارة مراجع البحث العلمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
 

 

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