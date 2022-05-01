القومي للبحوث: أسباب عديدة وراء التلبكات المعوية والإسهال في العيد

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إنه عادة ما نصاب بالتلبكات المعوية والإسهال وكيفية الوقاية خلال فترة العيد، ولذلك لابد من تخطي وجبة الفطور للأسف أن الأعياد تفقد أهم العادات اليومية السليمة، وخاصة ما يتعلق بتناول وجبة الإفطار التي عادة للأسف ما يتم إهمالها، وإهمال وجبة الفطور عادة ما يرتبط بزيادة الاقبال على تناول الأغذية السريعة والعالية بالسكريات لرفع الطاقة، ولسد الجوع، ومن هنا تبدأ مشاكل التلبكات المعوية والإصابة بالإسهال.



وأوضحت دينا مصطفى إنه تم ربطت عدة دراسات عدم تناول وجبة الإفطار بالتأثير على هرمونات الاكتئاب والمزاج في الجسم مثل الكورتيزول وزيادة افرازها، وبالتالي التأثير على الشهية والاعصاب، وتناول العديد من الوجبات الدسمة : تناول الأطعمة الدهنية والدسمة مثل المقالي حتى لو بكميات معتدلة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، و من بين هذه الاعراض الإصابة بالإسهال الشديد.

وأشارت إلى أن تناول الحلويات بكثرة: تعد الحلويات وخاصة الشرقية مصدر غني جداً بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات البسيطة، مما يجعلها ذات تأثير ملين وستؤدي الي اصابتك بالإسهال، خاصة أن اقبلت عليها بكثرة، الاقبال على مصادر الكافيين مثل القهوة، الشوكلاتة، المشروبات الغازية، كلها ترفع من حموضة المعدة وفرص اصابتك بالإسهال، فهي مصدر غني بالكافيين، الذي يعد مادة مهيجة للمعدة والامعاء ومسهلة، ويعد الكافيين مادة منبهة للعضلات في جدران الأمعاء والجهاز الهضمي مما قد يؤدي الى زيادة حركتها وتموجاتها مما يجعل حركة السوائل والاطعمة سريعة في الجهاز الهضمي وبالتالي عدم هضمها وامتصاصها بشكل جيد يقود الى الإصابة بالإسهال الخفيف او الاسهال الحاد في الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين، لذا فكثرة تناول مصادره خصوصاً في الأعياد قد تزيد من فرص اصابتك بالإسهال وغيره من تلبكات معوية.

وتابعت: "الإجهاد، قد تتعرض خلال الأعياد للإجهاد والضغوطات جراء ضيق الوقت وعدم قدرتك في السيطرة على وقتك، والتزاماتك الاجتماعية والعائلية، والاجهاد والضغوطات عادة ما تؤثر على معدتك وقولونك وتؤدي الى تهيجهما مسببة لم التلبكات المعوية والاسهال، والأغذية الملوثة والمكشوفة: عادة من المهم مراعات سلامة الأغذية، اذ أنا أحد الأسباب الرئيسية للإسهال هو تناول الأغذية الملوثة والاصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية تؤدي الى اصابتك بالتسمم الغذائي الذي قد ينتج عنه الإسهال".