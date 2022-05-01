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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توحيد برنامج العملي وتطويره بكليات القطاع التربوي في جامعة القاهرة .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‎وافق مجلس جامعة القاهرة  على تطوير برنامج‎ التربية العملية وتوحيده بكليات القطاع التربوي بالجامعة والذي يشمل كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية التربية النوعية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، بهدف إكساب الطلاب الخبرات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء ومرشدين وموجهين.

ويعتبر هذا ينظم لأول مرة بجامعة القاهرة،  حيث يشهد قطاع الكليات التربوية تعاونًا مشتركًا لتوحيد برنامج التدريب العملي والتدريس المُصغر من أجل تطوير  التعليمي الجامعي التكنولوجي والذي يحقق متطلبات وزارة التربية والتعليم لإعداد معلمين قادرين على التعامل مع طرق التدريس الحديثة وتوظيف تكنولوجيا التعليم في المناهج التعليمية بكل عناصرها ومكوناتها، مضيفًا أن تطوير برنامج التربية العملية سوف يساهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطالب المعلم لكي يصبح قادرًا على بناء جيل المستقبل.

‎كما  نجحت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة في تطوير منظومة العملية التعليمية ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية من خلال عدة إجراءات . 

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‎وتم استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، وإنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وتجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة على سد الفجوة التعليمية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث والمشكلات المحيطة بمنظور متطور وأساليب وتقنيات مناسبة وحديثة.

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