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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن مد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسوف تستقبل أوراق التقدم حتي الخميس 19 مايو بدلا من الخميس القادم ليكون هناك فرصة أكبر لاستفادة  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من هذه المنح.

وتم التنسيق مع السادة منسقي الكليات المختلفة بالجامعة لاستقبال أوراق التقدم حتي تاريخ 19 مايو 2022.

ويأتي برنامج ”مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقاً للإتفاقية رقم 263 – 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، والتي تنص على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة  مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص)  للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى. هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة

أﻧﻮاع اﻹﯾﻔﺎد في البرنامج:
– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮﻛﺎﻣﻠﺔ.
– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ:
* اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.
* ﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎدرة واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
* ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
* ﻋﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎة
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

نهاية فترة التقدم:  19 مايو 2022

تساهم ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣهاراتهم اﻟﻤهﻨﯿﺔ وﻗﺪراﺗهﻢ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة ومعايير التقدم، نرجوا زيارة موقع جامعة عين شمس من خلال اللينك التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/181

والجدير بالذكر أقامت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حفل إفطار رمضان السنوي لأطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم والعاملين بالكلية والمركز ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنظيم الدكتور هويدا الجبالي  عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة ،الدكتور أحمد الكحكي - مدير مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات .

أقامت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حفل إفطار رمضان السنوي لأطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم والعاملين بالكلية والمركز ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنظيم الدكتور هويدا الجبالي  عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة ،الدكتور أحمد الكحكي - مدير مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات .

شارك فى حفل الإفطار أكثر من ٦٠٠ فرد من الأطفال ذوى الهمم وأسرهم من المترددين للعلاج بالمركز والعاملين بالكلية والمركز ، وقد أقيم الحفل في الساحة الأمامية لكلية الدراسات العليا للطفولة و مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت فعاليات الحفل عدة فقرات منها فقرة العرائس والرسم علي الوجه والبالونات و تم توزيع بعض الحلوى و الهدايا على الأطفال الحاضرين .

وفى ختام اليوم قامت الدكتورة هويدا الجبالي و الدكتور أحمد الكحكي بالتقاط الصور مع الحاضرين مما أضاف البهجة والسرور لنفوس العائلات الحاضرة.

شارك فى تنظيم الإفطار الدكتور اعتماد خلف الأستاذ بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية ،الدكتور سامح عوض الله الأستاذ المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال، الدكتورة نرمين ماهر وحدة الجودة بالكلية، ا حسام مهدي  أمين الكلية، مكتب مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة  ا. جيهان عيسى ومكتب امين المركز و بعض الاخصائيين والإداريين بالمركز والكلية وفريق الأنشطة الاجتماعية(فريق المرح) وبعض المتطوعين من الخارج.

كما شارك بالإفطار كل من الدكتورة ريهام صبري - الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الطبية للأطفال بالكلية ، خالد الحاتى، ومحمود الدكرورى وبعض الضيوف المشاركين والمتطوعين .

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كما شارك أيضا بعض أعضاء هيئة التدريس  والإداريين بالمركز والكلية ،الدكتورة أمل الحديدي مدير وحدة العلاج بالفن الدكتورة نجلاء زميل طب الأطفال ، الدكتورة أميرة عمر مدير وحدة الرعاية الذاتية ، الدكتورة منى ذهنى ، الدكتورة عبد اللطيف وحدة التخاطب ، الدكتورة مروة العزيزى مدير وحدة المهارات الاجتماعي.

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