أهداف وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس

تحرص دائما جامعة عين شمس على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030 لتحقيق العدالة الإجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وتنظم جامعة عين شمس بشكل دوري ومستمر ندوات حول التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، و التعامل مع حالات العنف، وتنفيذ ملتقيات عن مشكلات المرأة المعيلة، وتوفير مساعدات للمرأة المعيلة والمعرضة للعنف.

وأطلقت جامعة عين شمس عدة مبادرات في مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة معاً ضد العنف للتصدي لكل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ومبادرة قرية بلا أمية للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات.

الهدف العام:

القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة داخل الجامعة وإزالة الآثار المترتبة عليه سواء كانت إقتصادية أو اجتماعية أو نفسية

الأهداف الإجرائية :

أن يكون للوحدة رؤية ورسالة شاملة تعمل من خلالها.

التوعية الشاملة بماهية العنف من خلال تنظيم حملات إعلامية وإعلانية داخل الجامعة.

إنشاء صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ما يتم تنفيذه من أنشطة داخل الوحدة.

تغيير ثقافة المجتمع داخل الجامعة وحماية الشاكية من تعرضها للتضرر بعد تقديم الشكوى.

عقد مجموعة من الأنشطة المتنوعة وتتمثل في الندوات وورش العمل والمطويات والبانرات للتوعية بظاهرة العنف.

عقد ورش عمل للتنمية الذاتية / الشخصية للطلاب والتدريب على الدفاع عن النفس ضد العنف.

تعزيز وتشجيع العمل التطوعي للطلاب.

إنشاء كوادر بشرية من اتحادات طلاب الجامعة للتوعية.

تحديد سبل تفعيل العقوبات الرادعة إزاء العنف الموجه للمرأة داخل الجامعة، وماهي الإجراءات في حالة تحول الحالة من ضحية إلى جناية.