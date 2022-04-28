خبير تربوي: المنصات تيسر التعلم لـ ذوي الاحتياجات الخاصة والمناطق المزدحمة

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن تطوير نظام التعليم في مصر باستخدام التطورات التكنولوجية ساهم بفتح المجال أمام عنصر جديد ومهم من عناصر الحياة وهو التعليم، لان أصبح للتعليم نصيبًا كبيرًا من ذلك بظهور منصات التعليم الإلكتروني.

قالت الخبير التربوي أن العالم في الآونة الأخيرة شهد تطورًا وتسارعًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا، ومع مواكبة التطورات التي أدت إلى أحداث تغييرات جوهرية في مجالات الحياة بالكامل، فقد فرض على الجميع الالتزام بأسلوب حياتي أو منهجي جديد لمقاومة وباء أو جائحة كورونا والتي تعد بدورها سبب رئيسي لاعتماد منهج تعليمي إلكتروني، وعلى هذا الإساس فقد تحتم خلق بيئة جديدة لبناء سياسية تعليمية قويمة وذات نتائج جيدة.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن لهذه المنصات التعليمية إيجابيات عديدة، فهي تساهم في تحضير الطلبة للامتحانات، وتمنحهم الفرصة في تعميق الفهم للمادة التعليمية حسب الطلب والوقت الذي يناسبهم، كما تساهم في تدريب الطلاب على منهجية التعليم الذاتية، إلى جانب أنها تيسر التعلم للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والمتغيبين لظروف قاهرة.

وتابعت: ولكن للأسف ثقافة التعليم الذاتي لدى الإنسان المصري ما زالت مقيدة بالنظام التقليدي، فحتى لو وجدت منصات تعليم إلكترونية مجانية فالعقل المصري لم يستوعب بعد مميزات التعليم الذاتي ولم يتدرب على أدواته وتقنياته التي قد تشجع على أن الاستفادة من معارفها وخدماتها.

ولذلك شددت الدكتورة سامية خضر، علي ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصات التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب داعمين وميسرين العملية التعليمية.

وأضافت الخبيرة التربوية أن للمنصات التعليمية الإلكترونية إمكانيات متعددة سواء للمعلمين أو للطلاب وبشكل عام نستعرضها على النحو التالي:

1- سهولة استخدام المنصة وتوفير بيئة تفاعلية ومهام مختلفة موجهة للمعلم والطالب.

2- احتوائها على وحدات نشاط داعمة للعملية التعليمية مثل المصادر المتعددة وغيرها.

3- تحديث دائم للمعلومات والمناهج لتتوافق مع التطورات العلمية والأكاديمية.

4- إمكانية اطلاع أولياء الأمور على نتائج أبنائهم، مما يحقق أهداف العملية التعليمية و يساعد على تحقيق الجو النفسي والاجتماعي الأمن بين المعلمين والطلاب.

5- تمكن المتعلم والمعلم من اختيار الوقت والمكان المناسب للقيام بالعملية التعليمية.

6- سهولة إيصال ونقل المعلومة للمتعلم.

7- تساعد على تفادي مشكلة أعداد المتعلمين الكبيرة.