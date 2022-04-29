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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

حفل إفطار بكلية الدراسات
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

أقامت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حفل إفطار رمضان السنوي لأطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم والعاملين بالكلية والمركز ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنظيم الدكتور هويدا الجبالي  عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة ،الدكتور أحمد الكحكي - مدير مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات .

شارك فى حفل الإفطار أكثر من ٦٠٠ فرد من الأطفال ذوى الهمم وأسرهم من المترددين للعلاج بالمركز والعاملين بالكلية والمركز ، وقد أقيم الحفل في الساحة الأمامية لكلية الدراسات العليا للطفولة و مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت فعاليات الحفل عدة فقرات منها فقرة العرائس والرسم علي الوجه والبالونات و تم توزيع بعض الحلوى و الهدايا على الأطفال الحاضرين .

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وفى ختام اليوم قامت الدكتورة هويدا الجبالي و الدكتور أحمد الكحكي بالتقاط الصور مع الحاضرين مما أضاف البهجة والسرور لنفوس العائلات الحاضرة.

شارك فى تنظيم الافطار الدكتور اعتماد خلف الأستاذ بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية ،الدكتور سامح عوض الله الأستاذ المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال،ا.نرمين ماهر وحدة الجودة بالكلية، ا حسام مهدي  أمين الكلية، مكتب مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة  ا. جيهان عيسى ومكتب امين المركز و بعض الاخصائيين والإداريين بالمركز والكلية وفريق الأنشطة الاجتماعية(فريق المرح) وبعض المتطوعين من الخارج.

كما شارك بالإفطار كل من الدكتورة ريهام صبري - الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الطبية للأطفال بالكلية ، خالد الحاتى، ومحمود الدكرورى وبعض الضيوف المشاركين والمتطوعين .

كما شارك أيضا بعض أعضاء هيئة التدريس  والإداريين بالمركز والكلية ،الدكتورة أمل الحديدي مدير وحدة العلاج بالفن الدكتورة نجلاء زميل طب الأطفال ، الدكتورة أميرة عمر مدير وحدة الرعاية الذاتية ، الدكتورة منى ذهنى ، الدكتورة عبد اللطيف وحدة التخاطب ، الدكتورة مروة العزيزى مدير وحدة المهارات الاجتماعي.

حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (1)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (1)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (2)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (2)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (3)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (3)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (4)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (4)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (5)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (5)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (6)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (6)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (7)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (7)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (8)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (8)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (9)
حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة (9)
كلية الدراسات العليا جامعة عين شمس حفل افطار مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصه Jobs Education

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