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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على المجالات المتاحة ببرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن مد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسوف تستقبل أوراق التقدم حتي الخميس 19 مايو بدلا من الخميس القادم ليكون هناك فرصة أكبر لاستفادة  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من هذه المنح.

وتم التنسيق مع السادة منسقي الكليات المختلفة بالجامعة لأستقبال اوراق التقدم حتي تاريخ 19 مايو 2022.

أهداف وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس

ويأتي برنامج ”مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقاً للإتفاقية رقم 263 – 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، والتي تنص على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة  مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص)  للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى. هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة

أﻧﻮاع اﻹﯾﻔﺎد في البرنامج:
– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮﻛﺎﻣﻠﺔ.
– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ:
* اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.
* ﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎدرة واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
* ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
* ﻋﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎة
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

نهاية فترة التقدم:  19 مايو 2022

تساهم ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣهاراتهم اﻟﻤهﻨﯿﺔ وﻗﺪراﺗهﻢ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة ومعايير التقدم، نرجوا زيارة موقع جامعة عين شمس من خلال اللينك التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/181

والجدير بالذكر شهد الدكتور عبد الفتاح سعود،نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، حفل ختام الدورة الرمضانية لجامعة عين شمس والمقامة علي ملاعب كلية التجارة برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،والدكتور عبد الفتاح سعود ، حيث قامت المباراة النهائية فى منافسات كرة القدم بين فريقي نجوم شبرا وفريق من أجل مصر والتى أسفرت عن فوز فريق نجوم شبرا على فريق من أجل مصر ٤_١.

وكرم الدكتورعبد الفتاح سعود  الفرق الحاصلة على الثلاث مراكز الأولى، بالإضافة إلى تقديم جائزة مالية خاصة منه لأفضل فريق تحلى بالروح الرياضية طوال منافسات البطوله والتى كانت من نصيب فريق المكسيك الفريق الأكثر روح رياضية خلال البطولة ، قام بتسلم الجائزة كابتن الفريق مصطفي محمد.

وعلى هامش الختام شهد الدكتور سعود المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنين وقام بتكريم الطلاب والطالبات الحاصلين على الثلاث مراكز الأولى.

يذكر أن الدورة الرمضانية لجامعة عين شمس انطلقت في ١٢ من أبريل الجاري وشارك بها ١٢٨ فريقا في منافسات كرة القدم الخماسية  و ٣٢ فريقا فى منافسات تنس الطاولة  من مختلف  كليات الجامعة  وقام بتنظيم الدورة الإدارة العامة لرعاية الشباب و أسرة من أجل مصر المركزية  وذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ويحيى حسن مدير إدارة الاتحادات و الأسر الطلابية ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وأحمد خالد منسق أسرة من أجل مصر المركزية وبحضور الطالبة آيه هشام رئيس اتحاد طلاب الجامعة و الطالب  عبد الله ياسين نائب رئيس الاتحاد.

الدراسات العليا منح الدراسات العليا مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس جامعة عين شمس برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين وزارة التعليم العالى اخبار التعليم Jobs Education

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