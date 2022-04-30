اليوم.. اخر موعد للتقديم لمسابقة المنتدى العربي الإفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال

أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التقدم لمسابقة المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال.

ويستعرض موقع صدي البلد فئات الجائزة والمكونة من ٥ فئات متنوعة وهي كالاتي:

١- جائزة التميز لأفضل امرأة عربية إفريقية 2022.

٢- جائزة أفضل مبادرة مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال.

٣- جائزة أفضل مؤسسة مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال.

٤- جائزة أفضل شخصية مجتمعية مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال 2022.

٥- جائزة أفضل باحث وافضل دراسة 2022.

وكشفت جامعة عين شمس عن آخر موعد للترشح وتقديم الأوراق 30/4/2022 والتي ينظمها المنتدي العربي الأفريقي للتدريب والتنمية على هامش "المؤتمر الدولي للمرأه العربية وريادة الأعمال".

والجدير بالذكر استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس نيابة عن د محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور كيم يونج مو رئيس جامعة التراث الثقافي الكوري والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ووزير الاثار السابق، الدكتور احمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور شيرويت الاحمدي مدير ادارة رعاية الوافدين.

وبحث اللقاء سبل التعاون في مجالات الأبحاث والتعاون الأكاديمي في مجالات التراث والحفاظ عليه.

واعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن سعادته بالتعاون مع الجانب الكوري مشيرا الي عمق العلاقات المصرية الكورية.

وأوضح ان كلية الألسن بالجامعة تضم برنامج لتعليم العربية لغير الناطقين بها وهو ما يمكن ان يفيد الباحثين الكوريين الراغبين في ابحاث مشتركة مع مصر والعالم العربي ، مضيفا ان الطالبة الاولي بهذا البرنامج هي طالبة كورية.

كما اشار د ايمن صالح إلى ان هناك تعاون مستمر بين ٩ كليات بجامعة عين شمس مع الجامعات الكورية.

كان الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الاثار قد استقبل الدكتور كيم يونج مو رئيس جامعة الثراث الثقافي الكوري بمقر كلية الاثار لبحث اوجه التعاون الدولي المختلفة التي يمكن للمؤسستين التعاون فيهما بحضور محمد ابراهيم وزير الاثار الأسبق ورئيس قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية اد على عبد الحليم رئيس قسم الاثار المصريه القديمة ود عبد الرازق النجار رئيس قسم علوم الاثار والحفائر وعدد من أعضاء هيئة التدريس