عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. اخر موعد للتقديم لمسابقة المنتدى العربي الإفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التقدم لمسابقة المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال.

ويستعرض موقع صدي البلد فئات الجائزة والمكونة من ٥ فئات متنوعة وهي كالاتي:

١- جائزة التميز لأفضل امرأة عربية إفريقية  2022.

٢- جائزة أفضل مبادرة مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال.

٣- جائزة أفضل مؤسسة مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال.

٤- جائزة أفضل شخصية مجتمعية مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال 2022.

٥- جائزة أفضل باحث وافضل دراسة 2022.

وكشفت جامعة عين شمس عن آخر موعد للترشح وتقديم الأوراق 30/4/2022 والتي ينظمها المنتدي العربي الأفريقي للتدريب والتنمية على هامش "المؤتمر الدولي للمرأه العربية وريادة الأعمال".

txt

حفل إفطار بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

txt

زيارة برنامج الأمن السيبراني بحاسبات عين شمس من شركة RSA

والجدير بالذكر استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس نيابة عن د محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور كيم يونج مو رئيس جامعة التراث الثقافي الكوري والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ووزير الاثار السابق، الدكتور احمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور  شيرويت الاحمدي مدير ادارة رعاية الوافدين.

وبحث اللقاء سبل التعاون في مجالات الأبحاث  والتعاون الأكاديمي في مجالات التراث والحفاظ عليه.

واعرب الدكتور  عبد الفتاح سعود عن سعادته بالتعاون مع الجانب الكوري مشيرا الي عمق العلاقات المصرية الكورية.

وأوضح ان كلية الألسن بالجامعة تضم برنامج لتعليم العربية لغير الناطقين بها وهو ما يمكن ان يفيد الباحثين الكوريين الراغبين في ابحاث مشتركة مع مصر والعالم العربي ، مضيفا ان الطالبة الاولي بهذا البرنامج هي طالبة كورية.

كما اشار د ايمن صالح إلى ان هناك تعاون مستمر بين ٩ كليات بجامعة عين شمس مع الجامعات الكورية.

كان الدكتور  ممدوح الدماطي عميد كلية الاثار قد استقبل الدكتور كيم يونج مو رئيس جامعة الثراث الثقافي الكوري بمقر كلية الاثار لبحث اوجه التعاون الدولي المختلفة التي يمكن للمؤسستين التعاون فيهما بحضور  محمد ابراهيم وزير الاثار الأسبق ورئيس قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية اد على عبد الحليم  رئيس قسم الاثار المصريه القديمة ود عبد الرازق النجار رئيس قسم علوم الاثار والحفائر وعدد من أعضاء هيئة التدريس

جامعة عين شمس مسابقة المنتدى العربي الأفريقي بقضايا المرأة أفضل شخصية مجتمعية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

مشرع روسي يهدد بتدمير بريطانيا بالنووي في خطاب على التلفزيون الرسمي

علامات ليلة القدر.. الرياح فيها ساكنة فهل تصادف 29 رمضان؟

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

اليمن.. رصد 1924 خرقا حوثيا للهدنة منذ بدء سريانها

معايير وضوابط .. تعرف على أهداف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

تليجرام يحقق رقما قياسا يتجاوز 100 مليون تحميل على الهواتف الذكية

ما هي تكبيرات العيد الفطر؟.. اعرف وقتها وصيغتها وعددها و30 معلومة أخرى عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ