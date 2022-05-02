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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"خدمة اجتماعية حلوان": عودة الدراسة ابتداء من الجمعة 6 مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن عودة الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة بحيث تعود المحاضرات بنظام الاون لاين والحضور بالجامعة.

 

وأوضحت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، أن عودة المحاضرات بنظام الاون لاين ابتداء من يوم الجمعة ٦ مايو لكافة فرق الكلية، مع عودة الدراسة بنظام الحضور في الجامعة يوم السبت ٧ مايو.

 

وأشارت الكلية، إلي أن هذه المواعيد تشمل طلاب الانتظام والانتساب بمرحلة البكالريوس بكافة فرق الكلية.

 

جدير بالذكر انه ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

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و يهدف المؤتمر إلى التعرف على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دعم التحول الرقمي فى الدول المختلفة بالتركيز على التجربة اليابانية فى هذا الشأن والدروس المستفادة منها، فضلا عن ايضاح الأهمية النسبية للملكية الفكرية فى دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي، والتعرف على متطلبات التحول الرقمي فى المجتمعات النامية، من منظور خبرات الدول المتقدمة، وتبيان أهمية الانفاق على البحث والتطوير وتوجيهه نحو ايجاد حلول للمشكلات التى تعاني منها الدول، لاسيما بعد جائحة كورونا وربط ذلك بمتطلبات التحول الرقمي، وإظهار أهمية التحول الرقمي فى ترشيد الانفاق وسرعة الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب. ويشارك فى المؤتمر 70 باحث وباحثة بأوراق بحثية محكمة.

تبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد  8 مايو 2022 بقاعة  الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو2022 أون لاين.

جامعة حلوان الاون لاين اجازة عيد الفطر كلية الخدمة الاجتماعية مرحلة البكاليريوس Jobs Education

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