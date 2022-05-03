رئيس جامعة حلوان: البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس تحسن الأداء

صرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تنظم العديد من البرامج و الدورات التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة حرص واهتمام من جامعة حلوان علي تطوير المنظومة التعليمية و منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت إدارة جامعة حلوان أن خطة الدورات التدريبية بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس خلال شهر مايو 2022 أون لاين وجاءت الخطة كالآتي:

⁦▫️⁩النشر العلمي الدولي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 15-16 مايو

⁦▫️⁩إدارة المراجع وأدوات البحث العلمي وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأربعاء والخميس 18-19 مايو .

⁦▫️⁩أخلاقيات البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 22-23 مايو .

⁦▫️⁩قواعد الترقيات والإعداد الجيد لملف الترقي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 مايو

⁦▫️⁩القيادة الفعالة وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 29-30 مايو .

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:

⁦▫️⁩التفكير الإبداعي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 22-23 مايو .

و يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .