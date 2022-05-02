أخبار التعليم.. إعلان نتائج الميدتيرم بعد الانتهاء من إجازة العيد بجامعة عين شمس.. وأستاذة تغذية بالقومي للبحوث توضح أفضل الحلوى لمرضى السكري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم المدمج جامعة القاهرة يعلن مد فترة التسجيل ل تيرم دور مارس



أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من مايو الجارى .



‎تعرف علي أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس ومجالات العمل بعد التخرج

ازدادت عمليات البحث في الايام الماضية، عن أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس ومجالات العمل بعد التخرج للطلاب.

أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

تضم كلية الآداب جامعة عين شمس 17 قسم، تتمثل هذه الأقسام في:

اعلان نتائج الميدتيرم بعد الانتهاء من اجازة العيد بجامعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه سوف يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الميدتيرم بعد الانتهاء من اجازة العيد.

أستاذة تغذية بالقومي للبحوث توضح أفضل الحلوى لمرضى السكري خلال العيد

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن هناك حلويات قد تكون مناسبة لمريض السكري دون غيره خلال العيد وهي الحلويات التي تحوي الحبوب الكاملة.

تحرص جامعة حلوان على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية و الثقافية والعلمية و الفنية و غيرها، ضمن الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك حرصا منها على تنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية، واكتشاف المواهب الخاصة بهم، والترفيه عنهم في فترة الدراسة.

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.