التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن مد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، بمد فترة التسجيل بالترم الأساسي الحالي دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من مايو الجارى .

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، جاهزية قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأكد عبدالحكم خلال تفقده قسم الطوارئ، على زيادة عدد الأطباء المناوبين بالمستشفى والتواصل المستمر مع قسم الجراحة، وتنظيم الإجازات والراحات، لتوفير العدد اللازم من الطواقم الصحية والتمريض.

وقال عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إنه تم تجهيز عدد من كراسي الأسنان وغرفة عمليات داخل قسم الطوارئ بالكلية، وأنها جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة بجاهزية قصوى خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وتعتبر مستشفى الأسنان هي الطوارئ الوحيدة في جامعات مصر.