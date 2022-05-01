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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

‎عميد أسنان القاهرة: الطوارئ جاهزة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد

‎عميد أسنان القاهرة
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24

أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، جاهزية قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأكد عبدالحكم خلال تفقده قسم الطوارئ، على زيادة عدد الأطباء المناوبين بالمستشفى والتواصل المستمر مع قسم الجراحة، وتنظيم الإجازات والراحات، لتوفير العدد اللازم من الطواقم الصحية والتمريض.

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‎وقال عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إنه تم تجهيز عدد من كراسي الأسنان وغرفة عمليات داخل قسم الطوارئ بالكلية، وأنها جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة بجاهزية قصوى خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، ويعتبر مستشفى الأسنان هو الطوارئ الوحيدة في جامعات مصر.

وشدد عميد الأسنان على انتظام مواعيد النوبتجيات وتواجد الأطقم الجراحية داخل قسم الطوارئ، والتشديد على الإجراءات الاحترازية الصحية الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على مكافحة العدوى لمرضى الأسنان، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية.

‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد

‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (1)
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (1)
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (2)
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (2)
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (3)
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (3)
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (4)
‎عميد أسنان القاهرة جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد (4)
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