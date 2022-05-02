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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي لأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0j2sd6-TRelFh3joeeu0Bz8_YH8m1RQvNxebc5CTvgRIUA/viewform

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وتتم متابعة موعد الدورات وموعد إغلاق التسجيل والأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة التفكير الإبداعي  الأحد والاثنين 22-23 مايو 2022، فى تمام الساعة التاسعة، فى دار الضيافة بجامعة حلوان. 

ونوه المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

على جانب اخر نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، و من خلال التنسيق والتعاون مع كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة عدد من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية للعام الجامعي ٢٠٢١  -٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية  الدكتور  ممدوح مهدي  القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع  الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنظيم الأستاذ عصام ذكي مدير إدارة النشاط الإجتماعي، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب علي السيد.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن الإسعافات الأولية هي العناية الفورية والمؤقتة التي يتلقاها الإنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء ،  لإنقاذ حياته حتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له، بوصول الطبيب لمكان الحادث أو بنقله إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبية، والحفاظ على حياة المصاب، ومنع تدهور حالته وحدوث أي مضاعفات، ومساعدته  على الشفاء، و تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين .
 

جامعة حلوان دورة التفكير الإبداعي مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات البرامج التدريبية اخبار التعليم Jobs Education

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