تعرف على أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس ومجالات العمل بعد التخرج

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية، عن أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس ومجالات العمل بعد التخرج للطلاب.

أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

تضم كلية الآداب جامعة عين شمس 17 قسم، تتمثل هذه الأقسام في:

قسم اللغة العربية

يدرس الطالب في هذا القسم العديد من المقررات المتعلقة باللغة العربية، كالنحو والصرف، قضايا الأدب الجاهلي، مدخل إلى علوم القرآن ونصوصه، الثقافة العربية قبل الإسلام، بلاغة عربية، وغيرها من المواد الدراسية الأخرى.

قسم اللغة الانجليزية

توجد مجموعة من المقررات الإجبارية والاختيارية التي يدرسها الطلاب في هذا القسم، منها على سبيل المثال مقدمة في الأدب الانجليزي، مقدمة في الترجمة، مهارات المحادثة والاستماع، الشعر الإنجليزي، المسرح الإنجليزي، الأدب الأمريكي، الترجمة إلى الإنجليزية والعربية، القصة القصيرة، مهارات القراءة النقدية، أدب عصر النهضة.

قسم اللغة الفرنسية

يدرس الطالب مواد مرتبطة بهذا التخصص إلى جانب مقررات أخرى، مثل ترجمة من الفرنسية إلى العربية، مباديء كتابة البحث العلمي، مدخل لدراسة النصوص، اللغة العربية: أدب عربي وسيط، تاريخ أدب القرنين السادس عشر والسابع عشر، التعبير الشفهي والتحريري باللغة الفرنسية، أساطير يونانية وإغريقية، غيره.

قسم اللغات الشرقية

من المواد التي يدرسها طلاب قسم اللغات الشرقية، اللغة الفارسية، اللغة التركية، علم اللغة العام، اللغة الأردية، التصوف الإسلامي في تركيا مع النصوص (اختيارية)، اللغة الأوروبية الحديثة (انجليزي، فرنسي)، غيره.

قسم اللغة العبرية

طبيعة القسم تستلزم دراسة مقررات متعلقة باسرائيل واليهود وفلسطين، فمثلًا يدرس الطالب تاريخ بني اسرائيل، جغرافيا فلسطين (اختيارية)، نحو اللغة العبرية، نصوص عبرية حديثة، الفرق والطوائف اليهودية (اختيارية)، لغة آرامية وسريانية مع النصوص.

قسم الحضارة الأوروبية

إلى جانب دراسة اللغة العربية، يدرس الطالب في هذا القسم مجموعة من اللغات والمقررات الأخرى، مثل: اللغة اليونانية القديمة (قواعد وتدريبات)، اللغة اللاتينية (قواعد وتدريبات)، تاريخ اليونان والرومان (اختياري)، ديانة وأساطير يونانية، الأدب اليوناني حتى نهاية العصر الكلاسيكي، مصر في المصادر اليونانية والرومانية.

قسم التاريخ

تاريخ مصر القديمة، أصول التاريخ الأوروبي الحديث، تاريخ الرومان منذ أقدم العصور حتى نهاية العصر الجمهوري، تاريخ الدولة البيزنطية، تاريخ الدولة العثمانية، معالم التبادل الحضاري بين مصر ودول الشرق الأدنى القديم، العلاقات بين الشرق والغرب، تاريخ الأيوبيين والمماليك، تاريخ أفريقيا الحديث، كل ذلك أمثلة لطبيعة المواد المقررة في هذا القسم.

قسم الجغرافيا

إلى جانب المواد الأساسية التي يدرسها الطالب مثل اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي، يجب دراسة مقررات تخصصية أخرى مثل جغرافية طبيعية/ بشرية، مباديء خرائط، جغرافية عمران، جغرافية صناعة وتعدين، جغرافية العصور الجيولوجية، خرائط كنتورية وجولوجية، غيره.

قسم علم النفس

يدرس الطالب مقررات مثل: أسس علم النفس العام، علم نفس النمو "طفولة"، مقدمة في الفلسفة الحديثة، تاريخ علم النفس، علم نفس الشخصية، علم النفس الإيجابي، علم النفس الجنائي، سيكولوجية ذوي الإعاقات، علم النفس الإكلينيكي، علم النفس العصبي، العلاج النفسي ومدارسه، غيرها من المواد الأخرى.

قسم الدراسات الفلسفية

مثل الأقسام الأخرى يدرس الطالب المواد الأساسية إلى جانب المواد الدراسية الأخرى المتخصصة والمرتبطة بهذا القسم، مثل: أسس الفلسفة، الفلسفة اليونانية (بعد أفلاطون)، الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، الفلسفة الإسلامية في المشرق، الفلسفة الحديثة في القرن 19، التصوف الإسلامي.

قسم علم الاجتماع

من أمثلة المواد التي يدرسها طلاب قسم علم الاجتماع، تاريخ الفكر الاجتماعي، الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، بناء المجتمع المصري، علم النفس الاجتماعي، الفكر الاجتماعي المصري الحديث، الهوية والمواطنة، قضايا الطفولة، علم الاجتماعي الأسري، علم الاجتماع الريفي، علم الاجتماعي السياسي، طرق وأساليب البحث الاجتماعي (الكمي)، تصميم بحوث اجتماعية.

قسم الآثار

يدرس الطالب مناهج ومواد دراسية متعلقة بالآثار الإسلامية، الآثار المصرية (الفرعونية)، الآثار اليونانية والرومانية، إلى جانب المواد الأساسية الأخرى كاللغة العربية، الانجليزية وغيره.

قسم المكتبات

في المستوى الأول يدرس الطالب مقررات دراسية مثل مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات، تاريخ الكتب والمكتبات، ثم يدرس بعد ذلك مواد دراسية حول تكنولوجيا المعلومات في المكتبات، الببليوجرافيا والإعلام الببليوجرافي، تحليل وتصميم النظم، الفهرسة الموضوعية، نظم الضبط الاستنادي، نظم استرجاع المعلومات، المكتبات الرقمية، ما إلى ذلك.

قسم الدراما والنقد المسرحي

تركز أغلب المقررات الدراسية في هذا القسم على كل ما هو متعلق بالدراما والمسرح، فمثلًا يدرس الطالب مادة بعنوان مدخل إلى علوم المسرح وأنواعه، المسرح والفنون، المسرح الأفريقي، مسرح العصور الوسطى وعصر النهضة، مدخل إلى النقد السينمائي، مناهج الإخراج والتمثيل، تحليل العروض المسرحية.

قسم الإرشاد السياحي

يشترط هذا القسم إجادة اللغات الأجنبية إجادة تامة، يجب أن يكون الطالب ملمًا بأهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن يتمتع باللباقة وحسن المظهر.

تتميز الدراسة في هذا القسم بالطابع الميداني، حيث يقوم الطلاب بالعديد من الزيارات الميدانية في مناطق الآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية الرومانية والآثار المسيحية والإسلامية، إلى جانب الدراسات العملية في المتاحف الآثرية والفنية والقومية.

قسم الإرشاد السياحي الفرنسي (قسم خاص بمصروفات)

الدراسة في هذا القسم باللغة الفرنسية، يدرس فيه الطالب مقررات مثل آثار مصر الفرعونية، تاريخ مصر الفرعونية، تاريخ الفن المصري، الحضارة الإسلامية، إلى جانب الزيارات الميدانية والرحلات العلمية للأماكن الآثرية في مصر.

قسم علوم الاتصال والإعلام

في أول عامين دراسيين يدرس الطالب المواد العامة، مثل علم الاجتماع، علم النفس، علم السياسة، علم الاقتصاد، علم القانون، بالإضافة إلى اللغة العربية والأجنبية، بعدها يدرس المواد الإعلامية المتخصصة في (الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، العلاقات العامة والإعلان)

مجالات العمل لخريجي كلية آداب

تختلف مجالات العمل المتاحة لخريجي كلية الآداب حسب القسم الملتحق به الطالب، لكن يمكن توضيح الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم بشكل عام فيما يلي:

العمل في مجال التدريس (مدرسين لغة عربية أو لغة إنجليزية أو تاريخ أو علم نفس أو جغرافيا،...) حسب التخصص الأساسي أثناء الدراسة الجامعية، لكن يُفضل الحصول على دبلومة تربوي (لمدة عام واحد) بعد التخرج من الكلية لزيادة فرص العمل في المؤسسات التعليمية.

العمل في مجال التدقيق اللغوي (قسم اللغة العربية)

العمل في مجال الترجمة (قسم اللغة الإنجليزية، الفرنسية، العبرية، اللغات الشرقية)

العمل في مجال إدارة المواقع الأثرية المختلفة وتطويرها والإشراف عليها (قسم الآثار)

العمل في مجال الإرشاد السياحي والمكاتب السياحية ومكاتب الطيران والمطارات والفنادق (قسم الإرشاد السياحي، الآثار)

مخطط بيئي أو مرشد حماية بيئة، فني ميداني في الأخطار الطبيعية، مدخل ومحلل بيانات جغرافية، محلل مناخي، مَسَّاح، مصمم خرائط وأطالس، محلل نظم معلومات جغرافية، خبير ومحلل سكاني، محلل استشعار عن بُعد (قسم الجغرافيا).