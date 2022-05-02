إعلان نتائج الميدتيرم بعد الانتهاء من إجازة العيد بجامعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سيتم الاعلان عن نتائج امتحانات الميدتيرم بعد الانتهاء من إجازة العيد.

واضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم الاعلان عن نتيجة امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني - مستوى أول هندسة

مقرر عام 2 - مهارات الحاسب الآلي ( متطلب جامعة )

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وأشار الدكتور أحمد جلال، إلى أنه بعد الانتهاء من اجازة العيد سوف ترجع مواعيد المحاضرات حسب الجدول المعلن سابقا.



كانت وقد أعلنت مؤسسة Times Higher Education البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدف من أهداف التنمية المستدامة.



وحصلت على المركز الثالث عالميا على مستوى الجامعات، والأولى مصريا وإفريقيا في مجال المياه النظيفة ومعالجة مخلفات الصرف SDG 6

وجاء ترتيب جامعة عين شمس لهذا العام كالتالي:

• الترتيب 101-200 في الترتيب العام على مستوى العالم.

• المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

• SDG2 مؤشر القضاء التام على الجوع: المركز 201-300

• SDG3 مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية: المركز 101-200

• SDG4 مؤشر التعليم الجيد: المركز 401-600

• SDG5 مؤشر المساواة بين الجنسين: المركز 201-300

• SDG7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: المركز101-200

• SDG11 مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة: المركز 101-200

• SDG 12 مؤشر الاستهلاك والإنتاج الآمن: المركز 201-300

• SDG13 مؤشر العمل المناخي: المركز 82

• SDG 16 مؤشر تحقيق المساواة والعدل والمؤسسات القوية: المركز 101-200

• SDG17 مؤشر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: المركز 301-400

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