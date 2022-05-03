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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة حلوان: المجلة العلمية للكلية تسهم في رفع الوعي الصحي لدى القراء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أصدرت كلية الصيدلة بجامعة حلوان العدد الأول من مجلة “الكلية صدى صيدلة حلوان”، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، وهي مجلة يعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وصرح الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان  بأن مجلة الكلية تستهدف فئات متعددة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية، كما تستهدف القراء من خارج الكلية حيث تقدم معلومات طبية وصيدلانية مبسطة تسهم في رفع الوعي الصحي لدي القراء من مختلف الفئات، كما تعد المجلة وسيلة للتعريف بأنشطة وانجازات الكلية المختلفة.

تتضمن المجلة مقالات حول مختلف العلوم الصيدلية، كما تحتوي إشارة إلي أنشطة الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأبحاث العلمية التي تصدر عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذلك الأنشطة الطلابية التي نفذتها الكلية.

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جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان عن عودة الدراسة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر مباشرة، بحيث تعود المحاضرات بنظام الاون لاين و الحضور بالجامعة .

وأوضحت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة عن عودة  المحاضرات بنظام الاون لاين ابتداء من يوم الجمعة ٦ مايو  لكافة فرق الكلية ، و عودة الدراسة بنظام الحضور بالجامعة السبت ٧ مايو .

وأشارت الى ان هذه المواعيد تشمل طلاب الانتظام و الانتساب بمرحلة البكالوريوس بكافة فرق الكلية .

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