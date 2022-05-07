أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح مقدمة من الحكومة الأيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجموعة من الجامعات بإيرلندا.

والمنح مقدمة لجميع المراحل الدراسية، وخاصة الماجستير والدكتوراه، وتستمر المنحة لمدة عام قابل للتجديد وتشمل جميع التخصصات .

كما يشمل التمويل كافة مصاريف الإقامة (إقامة مجانية)، الرسوم الدراسية، التأمين الصحي، راتب 10000 يورو سنويا.

وتعد برامج هذه المنح تنافسي للغاية حيث يصبح الخريجين في إطار هذا البرنامج أصحاب إمكانيات عالمية كقادة أبحاث في المستقبل لافتا أن هذه المنح متاحة لجميع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي؛ مثل الدول العربية والأفريقية والأسيوية.

تعلن نتائج هذه المنح خلال شهر سبتمبر او أكتوبر 2022

قائمة الجامعات المتاحة لمنح الحكومة الأيرلندية المجانية لدراسة الماجستير والدكتوراه

للاطلاع علي كافة التفاصيل وطرق التقدم وقائمة الجامعات المتاحة للدراسة، نرجوا زيارة الموقع التالي:

https://hea.ie/2021/12/02/government-of-ireland-international-education-scholarships-2022/

وكان قد التقى الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبدالصمد حسن محمد وكيل كلية الطب للدراسات العليا بدولة الصومال، وأوضح سعود أن اللقاء يهدف إلى بحث التعاون بين كلية الزراعة جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة بالصومال في مجال زراعة الأراضي القاحلة والاستخدامات المثلى للمياه، وكذلك التعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ونظيرتها بجامعة الجزيرة بالصومال، إلى جانب التعاون بين كلية التربية جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة في الصومال في مجال إعداد المعلمين الصوماليين.

إضافة إلى متابعة أوجه التعاون السابقة مع دولة الصومال في عدد من المجالات الطبية والبحثية.

وأشار الدكتور عبدالفتاح سعود إلى أن جامعة عين شمس لم تألو جهداً في تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية في مختلف دول القارة السمراء.

وثمن الدكتور عبدالصمد حسن محمد جهود جامعة عين شمس وتعاونها الكبير في عدد من المجالات الطبية والتي كان لجامعة عين شمس الريادة في إدخالها لأول مرة بدولة الصومال، ومنها تدشين أول درجة دراسات عليا في الطب بدولة الصومال، ومنح درجة الماجستير في تخصص طب العيون، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة في مقديشو بدولة الصومال.