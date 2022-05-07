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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات العليا للتربية تعلن عن طريقة التعامل مع المقررات الدراسية بالجداول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اكدت الدكتورة ايمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ،أنه على الطلاب الالتزام بالمقررات الاختيارية المسجلة بالجداول والتعامل معها من خلال منصة البلاكبورد.

و أضافت الدكتورة ايمان هريدى ، أنه من لديه أي مشكلة بخصوص المقررات الاختيارية والبلاكبورد  التكرم بارسالها على الرابط 
https://forms.gle/suiENkvMnWfdSL596

على الجانب الاخر ، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا بالرخاء والأمان والبركات.

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وأرسل الدكتور محمد الخشت، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه التهنئة إلى كافة قيادات الدولة والشعب المصري،  داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير و اليمن وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم.

وأكد الدكتور الخشت، على أن  عيد الفطر هو بمثابة جائزة الإثابة عن الأعمال الطيبة خلال شهر رمضان تقربًا إلى الله عز وجل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على مواصلة العمل في كافة القطاعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية.

الدكتورة ايمان هريدى كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة منصة البلاكبورد Jobs Education الدراسات العليا للتربية

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