زيارة ميدانية لطلاب هندسة القاهرة لأكاديمية مصر للطيران للتدريب

نظمت كلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام عبدالفتاح عميد الكلية، زيارة علمية لطلاب قسم الطيران إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والعلمية التي تنظمها الجامعة وبهدف دعم الاستفادة العلمية بمحاكاة الطلاب للواقع العملي والتعرف على إمكانيات الأكاديمية وما تقدمه للطلاب.

تضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية، ومحاضرة تعريفية عن الأكاديمية وكيفية استعداد كل طالب لما بعد التخرج، كما تم زيارة نموذج محاكاة ودخول الطلاب للنموذج وشرح بعض المهام لهم، بالإضافة إلى التعرف على نبذة عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية للمجتمع والطلاب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ترتيب جامعة القاهرة هذا العام بالتصنيف الأسباني سيماجو لاب (SCImago Lab) العالمي لعام 2022 شهد تقدم 71 مركزًا بنسبة 13.5% عن العام السابق 2021، حيث احتلت الجامعة المرتبة 456 على مستوى العالم والأول على الجامعات والمؤسسات المصرية، بينما كانت في العام الماضي في المركز 527 عالميًا، مشيرًا إلى أن تحقيق المكانة الكبيرة ضمن سلسلة ظهور الجامعة المميز في كافة التصنيفات العالمية.

وأشار محمد الخشت، إلى أن المصنف الأسباني "سيماجو" يعتمد على 3 معايير رئيسية هي: البحوث (بنسبة 50 %) والابتكار (بنسبة 30 %) والأثر الاجتماعي (بنسبة 20 %)، وتقسم هذه المعايير إلى 19 معيارًا فرعيًا.

وأضاف الخشت، أن التصنيف يستخدم قاعدة بيانات "سكوبس" بصورة كثيفة لتصنيف الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية وينشر ترتيب 8000 جامعة حول العالم، مؤكدا على أن التصنيف شهد تواجد 42 جامعة مصرية تتصدرهم جامعة القاهرة الأولى محليًا.

وأردف محمد الخشت، أن التصنيف الإنجليزي "كيو إس QS" يختلف عن التصنيف الأسباني، فلأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في 5 تخصصات علمية لعام 2022 بالتصنيف الإنجليزي "كيو إس"، حيث جاءت في الترتيب من 51-100 في طب الأسنان، والهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، والصيدلة وعلوم الأدوية، وإدارة الضيافة والترفيه. وجاءت لأول مرة في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عَالَمِيًّا، وحققت 160% في نسبة زيادة عدد التخصصات المصنفة في خمس سنوات، وأصبحت ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الرئيسية الخمسة.