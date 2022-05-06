لطلاب إعلام القاهرة .. اعرف شروط مسابقة العباقرة

أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم مسابقة العباقرة الخاصة بكلية الإعلام .

كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن نظام المسابقة ، وهى :



١- تحديد ٥٠ سؤالا فى المجالات للاجابة عليها

٢- تحديد يوم ١٦ مايو بمدرج ٢ و توزيع الاسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الاعمال

٣- تقيم الاسئله واختيار (٦ ) من اعلى الدرجات ٤- تحديد ميعاد للتصفيات النهائية مع الطلاب الفائزين فى المرحلة الأولى .

المسابقة وشروطها

- للمستابقين من المرحلة الثانية عدد ( ٢ ) وسائل مساعدة وهم الاتصال بصديق و رأى الجمهور . - عدم احقية المتخلفين عن الحضور فى المواعيد المعاد المحدد بالاستمرار فى المسابقة - التقديم من خلال إدارة رعاية الشباب - قيمة الجائزة الأولى ٩٠٠ جنية - قيمة الجائزة الثانية ٦٠٠ جنية.

على الجانب الاخر ، نظم مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، معرضًا مجانيًا لتوزيع الملابس على طلاب الجامعة وذلك بصالة المشاهدة بالمدينة الجامعية وبالتعاون مع شركة تيد لاموند؛ استفاد منه نحو 1000 من الطلاب بالمدينة الجامعية والطلاب ذوي القدرات الخاصة من مختلف الكليات؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التي تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة وتوزع بالمجان، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.

