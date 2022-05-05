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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا " ورشة عمل بـ دراسات عليا القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، ورشة عمل بعنوان " التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا الأسباب- الآثار- المجابهة " تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، وتأتي الورشة في مستهل الفعاليات التي تعتزم كلية الدراسات الإفريقية العليا عقدها في إطار احتفالاتها باليوبيل الماسي .

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وتهدف الورشة التي يشارك فيها نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجال المناخ إلى التباحث حول ظاهرة التغيرات المناخية التي تشغل العالم بوجه عام ومصر وإفريقيا بوجه خاص؛ وذلك عبر أوراق علمية جادة تتضمن رصد مسببات التغيرات المناخية، والوقوف على آثارها وتداعياتها على مصر وسائر الدول الإفريقية، وطرح آليات وسُبل مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تؤثر على كافة مظاهر الحياة حيث تناقش الورشة عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية.

يذكر أن الدكتورة فوزية مرسى أستاذ الأرصاد الجوية مقرر الورشة، وأشرفت على التحضير والتنظيم الدكتورة أميرة شوقى وكيل الكلية للدراسات العليا.

تبدأ فعاليات الورشة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مايو بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة.

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