عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

19 مايو.. التعليم المدمج جامعة القاهرة يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

صدى البلد

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من مايو الجارى .

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن الحالات الطارئة التي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

" صعوبات التعلم النمائية ".. دورة تدريبية بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 5811 حالة مرضية، وإجراء 88 عملية جراحية وذلك بمستشفيات المنيل الجامعي، والنساء والتوليد، وأبو الريش التخصصي.

وتناول التقرير حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 54 حالة طوارئ وإجراء عمليتين فقط.

جامعة القاهرة للتعليم المدمج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج رئيس جامعة القاهرة اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص وإصابة فتاة في انقلاب سيارة بكورنيش الإسكندرية

وزير الأوقاف لـ صدى البلد: انتهينا من رؤية إعداد جيل متميز من الأئمة المفكرين

"القومي للأمومة" يحبط 27 محاولة زواج أطفال خلال عيد الفطر

ماذا ستفعل مصر في سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي |فيديوجراف

ليجو تعرض نسخة لعبة من فيراري F40 الخارقة في كاليفورنيا.. فيديو وصور

جوجل تستعد لإطلاق سماعاتها الجديدة Pixel Buds Pro قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

دفن جثامين 3 طلاب سقطوا داخل ترعة في المنوفية..صور

عمرو دياب يشكر الكويت بعد حفل ثالث أيام العيد.. صور

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

فيديو

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ