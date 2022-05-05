19 مايو.. التعليم المدمج جامعة القاهرة يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من مايو الجارى .

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن الحالات الطارئة التي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 5811 حالة مرضية، وإجراء 88 عملية جراحية وذلك بمستشفيات المنيل الجامعي، والنساء والتوليد، وأبو الريش التخصصي.

وتناول التقرير حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 54 حالة طوارئ وإجراء عمليتين فقط.