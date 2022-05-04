عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

" صعوبات التعلم النمائية ".. دورة تدريبية بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب الحجز لدورة تدريبية بعنوان " صعوبات التعلم النمائية " .

كما أعلن مركز التعليم المدمج عن الفئات المستهدفة من الدورة التدريبية وهم

طلاب وخريجو كليات الاداب " علم نفس "
طلاب وخريجو كليات التربية 
العاملون والمهتمون بالمجالات النفسية 
العاملون بمراكز ومؤسسات الطفولة 
العاملون فى مجال التربية الخاصة

كما تهدف الدورة التدريبية إلى إعداد إخصائين قادرين على التعامل مع ذوى صعوبات التعلم بشكل فعال وهادف يلائم احتياجاتهم  التعليمية وذلك من خلال:

- اكتساب المفاهيم الصحيحة لصعوبات التعلم النمائية 
- أستخدام الإستراتيجيات المناسبة لصعوبات التعلم النمائية 
- تشخيص الاطفال من ذوى صعوبات التعلم بكفاءة 
- توظيف استراتيجيات تدريس ذوى صعوبات التعلم فى المدارس


على الجانب الآخر، أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، جاهزية قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.


‎وأكد عبدالحكم خلال تفقده قسم الطوارئ، على زيادة عدد الأطباء المناوبين بالمستشفى والتواصل المستمر مع قسم الجراحة، وتنظيم الإجازات والراحات، لتوفير العدد اللازم من الطواقم الصحية والتمريض.


‎وقال عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إنه تم تجهيز عدد من كراسي الأسنان وغرفة عمليات داخل قسم الطوارئ بالكلية، وأنها جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة بجاهزية قصوى خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وتعتبر مستشفى الأسنان هي الطوارئ الوحيدة في جامعات مصر.

txt

علاج طبيعى القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الثالث 12 مايو

txt

إعلام القاهرة تنظم مسابقة العباقرة … تفاصيل

txt

آداب القاهرة: الإعلان عن نتيجة التماسات امتحانات الميدتيرم في أقرب وقت

txt

كليات جامعة القاهرة بين البابل شيت والمقالي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. والطلاب: نفضل النظام الحديث نظرا لضيق الوقت

txt

بعد إجازة عيد الفطر .. إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية في مجالات مختلفة

txt

زراعة القاهرة: 50% من الامتحان بنظام البابل شيت

txt

آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالكلية

txt

تعرف على دليل الحياة المستدامة لطالب جامعة القاهرة .. تفاصيل

txt

التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن مد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

txt

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر

وشدد عميد الأسنان على انتظام مواعيد النوبتجيات وتواجد الأطقم الجراحية داخل قيم الطوارئ، والتشديد على الإجراءات الاحترازية الصحية الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على مكافحة العدوى لمرضى الأسنان، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات علاج طبيعى القاهرة مستشفي عيد الفطر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

خروج مكعب أسود غامض من الشمس يثير اللغط.. ما القصة؟

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

ترشيحاتنا

طرد زوجين على متن طائرة بسبب آرائهم.. تفاصيل

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

اكتشف أسباب الإصابة بـ عرق النسا .. أبرزها ذيل الفرس

وول ستريت جورنال: أوروبا تعتزم التخلي عن النفط الروسي خلال 6 أشهر

قائد.. «كاف» يبرز تصديات الشناوي قبل لقاء الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا

وزير الشئون الدينية البوركيني يشيد بعمل البعثة الأزهرية ووعاظ الأوقاف المصريين في بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ