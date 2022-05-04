" صعوبات التعلم النمائية ".. دورة تدريبية بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب الحجز لدورة تدريبية بعنوان " صعوبات التعلم النمائية " .

كما أعلن مركز التعليم المدمج عن الفئات المستهدفة من الدورة التدريبية وهم

طلاب وخريجو كليات الاداب " علم نفس "

طلاب وخريجو كليات التربية

العاملون والمهتمون بالمجالات النفسية

العاملون بمراكز ومؤسسات الطفولة

العاملون فى مجال التربية الخاصة

كما تهدف الدورة التدريبية إلى إعداد إخصائين قادرين على التعامل مع ذوى صعوبات التعلم بشكل فعال وهادف يلائم احتياجاتهم التعليمية وذلك من خلال:

- اكتساب المفاهيم الصحيحة لصعوبات التعلم النمائية

- أستخدام الإستراتيجيات المناسبة لصعوبات التعلم النمائية

- تشخيص الاطفال من ذوى صعوبات التعلم بكفاءة

- توظيف استراتيجيات تدريس ذوى صعوبات التعلم فى المدارس



على الجانب الآخر، أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، جاهزية قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.



‎وأكد عبدالحكم خلال تفقده قسم الطوارئ، على زيادة عدد الأطباء المناوبين بالمستشفى والتواصل المستمر مع قسم الجراحة، وتنظيم الإجازات والراحات، لتوفير العدد اللازم من الطواقم الصحية والتمريض.



‎وقال عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إنه تم تجهيز عدد من كراسي الأسنان وغرفة عمليات داخل قسم الطوارئ بالكلية، وأنها جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة بجاهزية قصوى خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وتعتبر مستشفى الأسنان هي الطوارئ الوحيدة في جامعات مصر.

وشدد عميد الأسنان على انتظام مواعيد النوبتجيات وتواجد الأطقم الجراحية داخل قيم الطوارئ، والتشديد على الإجراءات الاحترازية الصحية الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على مكافحة العدوى لمرضى الأسنان، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية.