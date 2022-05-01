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رئيس التحرير
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تعليم

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات وحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، ومركز السموم، مع توفير مضادات السموم، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أعلى مستوى وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطواريء.

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وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الفرق الطبية وأطقم التمريض سوف تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

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