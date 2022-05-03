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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الثالث 12 مايو

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراه .

وقالت الدكتورة جيهان حسن المنياوي ، ان طلاب الدكتوراه تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثالث ( تحسين ) يوم الخميس الموافق ١٢ من مايو القادم و تستمر لمدة اسبوع واحد فقط .

على الجانب الأخر ، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا بالرخاء والأمان والبركات.

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وأرسل الدكتور محمد الخشت، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه التهنئة إلى كافة قيادات الدولة والشعب المصري،  داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير و اليمن وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم.

وأكد الدكتور الخشت، على أن  عيد الفطر هو بمثابة جائزة الإثابة عن الأعمال الطيبة خلال شهر رمضان تقربًا إلى الله عز وجل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على مواصلة العمل في كافة القطاعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية.

الدكتورة جيهان حسن المنياوى كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عميدة كلية العلاج الطبيعى الامتحانات النهائية Jobs Education

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