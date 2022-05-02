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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد إجازة عيد الفطر .. إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية في مجالات مختلفة

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مجموعة الدورات التدريبية  والتي تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، فى المجالات الآتية:

١- الإعداد والتقديم التليفزيوني للبرامج الحوارية والتغطيات الإخبارية، مع الدكتور محمد عبده المذيع بقطاع الأخبار و هبة جلال مقدمة برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور.

٢-  فن الدوبلاج والتمثيل الإذاعي، مع المخرجة والممثلة أسماء سمير. 

٣-استراتيجيات التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، مع خبيرة التسويق الرقمي المعتمدة شيرين التهامي .

٤- مهارات تقديم نشرات الأخبار، الاعلامى حسين  فودة-المذيع بقناة الغد والإعلامي محمد حسان- المذيع بقطاع الأخبار.

٥-  فن الإلقاء والتقديم الإذاعي  مع حسن مدني رئيس شبكة القرآن الكريم سابقا، و الدكتور خالد عاشور المذيع بقطاع الأخبار، وبإذاعة صوت العرب.

٦- صناعة الأفلام بالموبايل Mobile Filmmaking مع المخرج الوثائقي والصحفي الاستقصائي علي السطوحي.

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على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء والتأهب القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات وحالات الطواريء على مدار 24 ساعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، ومركز السموم، مع توفير مضادات السموم، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أعلى مستوى وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطواريء.
 

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