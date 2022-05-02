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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعرف على دليل الحياة المستدامة لطالب جامعة القاهرة .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

انتهت جامعة القاهرة من إعداد دليل "الحياة المستدامة للطالب الجامعي"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الذي يهدف إلى إظهار الدعم لحماية البيئة.

يتضمن دليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي  بعض الإرشادات التي يمكن أن يتخذها الطلاب في حياتهم الجامعية لتقليل تأثيرهم على البيئة والعيش بشكل أكثر استدامة، باعتبار أن الحياة الجامعية وقت يمكن أن يكون فيه تأثير كبير على البيئة من خلال الأنشطة الطلابية المختلفة.

يقدم دليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي، نصائح وإرشادات للطلاب أهمها التقليل من استخدام البلاستيك، وتقليل التسوق، وتقليل تناول اللحوم ومنتجات الألبان، واستخدم وسائل النقل المستدامة، والتجول سيرًا على الأقدام، وعدم إهدار الطعام، وتعلم سياسة الفصل من المنبع للمخلفات، والحفاظ على المياه والطاقة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استحدثت في عام 2021 مكتبًا للاستدامة، لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية، ويختص المكتب بعدة مهام تتمثل في إنشاء وتنفيذ سياسة الاستدامة بالجامعة، والإشراف الكامل على إعداد ملف تقرير الاستدامة، وإعداد تقارير البصمة الكربونية، والإشراف على برامج الحد من استهلاك الطاقة والمياه، والإشراف على برامج إدارة النفايات، وإعداد ومتابعة مبادرات رفع الوعي البيئي في الحرم الجامعي، والتقدم للحصول على التصنيفات العالمية في مجال التنمية المستدامة (التصنيف الأخضر للجامعات).

جامعة القاهرة الحياة المستدامة الاحتفال بيوم الأرض حماية البيئة Jobs Education

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