إعلام القاهرة تنظم مسابقة العباقرة … تفاصيل

اعلنت إدارة رعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم مسابقة العباقرة الخاصة بكلية الإعلام .

كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن نظام المسابقة ، وهى :

١- تحديد ٥٠ سؤالا فى المجالات للاجابة عليها

٢- تحديد يوم ١٦ مايو بمدرج ٢ و توزيع الاسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الاعمال

٣- تقيم الاسئله واختيار (٦ ) من اعلى الدرجات

٤- تحديد ميعاد للتصفيات النهائية مع الطلاب الفائزين فى المرحلة الأولى .

المسابقة وشروطها

- للمستابقين من المرحلة الثانية عدد ( ٢ ) وسائل مساعدة وهم الاتصال بصديق و رأى الجمهور .

- عدم احقية المتخلفين عن الحضور فى المواعيد المعاد المحدد بالاستمرار فى المسابقة

- التقديم من خلال إدارة رعاية الشباب

- قيمة الجائزة الأولى ٩٠٠ جنية

- قيمة الجائزة الثانية ٦٠٠ جنية



وعلى الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول 3 برامج دراسية بكلية الآثار على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وذلك لمدة 5 سنوات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن البرامج التي تم اعتمادها من كلية الآثار هي: برنامج الآثار الإسلامية، وبرنامج الآثار المصرية القديمة، وبرنامج الآثار اليونانية الرومانية، وجاري اعتماد برنامجي الترميم العضوي وغير العضوي، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من مطابقة هذه البرامج وخريجوها للمعايير القياسية لجودة التعليم التي وضعتها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى الدور المجتمعي الذي تؤديه برامج كلية الآثار في خدمة المجتمع والتلاحم مع وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى وجود علماء عالميين يقومون بالتدريس في البرامج الدراسية بكلية الآثار، بالإضافة إلى وجود مكتبات على مستوى عالي جدًا من التطور والتقدم، واكتشافات علمية عالمية.