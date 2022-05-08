كاستيللو: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي

أكد عمر خالد «كاستيللو» لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن شخصية الأهلي كانت حاضرة في أحداث مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك اليوم في النيجر، وحفزت اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل التتويج باللقب الإفريقي الغالي.

وعبر كاستيللو عن سعادته بالفوز على الزمالك وحصد لقب كأس السوبر، مشيرًا إلى أن لاعبي «رجال يد الأهلي» قاتلوا من أجل الفوز منذ بداية المباراة حتى إطلاق صافرة النهاية وحصد اللقب.

ولفت إلى أن فريق «رجال يد الأهلي» كان يقدم مستويات قوية في الفترات السابقة، ولكنه كان يواجه غياب التوفيق في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن التتويج بالسوبر الإفريقي بداية لمرحلة جديدة من الانتصارات والبطولات.

وتوجه عمر خالد بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وكل من وثق في الفريق وسانده للمنافسة على اللقب، مؤكدًا أن فريق «رجال يد الأهلي» يضم عناصر قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة المقبلة.

