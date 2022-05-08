الغرف السياحية: موقع مصر الجغرافي يجعلها تستقبل مواطني العالم خلال ساعات

قال على غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل كثيرة منذ ٢٠١١، مؤكداً أن جائحة كورونا أوقفت العالم كله ونحن جزءا من هذا العالم وقطاع السياحة تأثر بشكل كبير.

وأضاف علي غنيم في برنامج"مساء دي أم سي "المذاع على قناة "دي أم سي"، أنه يجب إعادة صيانة المنشآت السياحية، مؤكداً أن هناك مبادرات من البنك المركزي لأعطاء مبالغ من المال وقروض لعمل هذه الصيانة وللمحافظة على العمالة المدربة.

وأوضح أن مصر تمتلك السياحة الثقافية التي تتميز في العالم أنها تجلب السائح ذو إنفاق عالي.

وأشار على غنيم إلى أهم ما يميز مصر، موقعها الجغرافي الذي يجعلها تستقبل جميع مواطني العالم في عدة ساعات قليلة، مضيفاً: “هدفنا الآن الترويج للسياحة المصرية في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية”.

