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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أميرة العادلي: لدينا تجربة في الحوار السياسي داخل تنسيقية شباب الأحزاب

أميرة العادلي
أميرة العادلي

قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لدينا تجربة في الحوار السياسي داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتنوع الأحزاب داخل التنسيقية جعل من الحوار مثمرًا وأوصلنا لارضيات مشتركة، ولكن نعمل بقانون أحزاب لا يصح أن يستمر وهو ضد التنمية السياسية.

وأشارت أميرة العادلي، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن البعض يضع سقف توقعات على الحوار السياسي بعيد عن الهدف الأساسي من الحوار، مضيفة: "نريد من الحوار بناء حياة سياسية حقيقية قائمة على التنوع واحترام الاختلاف".

وتابعت: "لدينا مشاكل كبيرة لها علاقة بالتأسيس وبناء الكوادر .. والحوار السياسي أكبر من الأمنيات الفردية، والدولة المصرية مهدت للحوار السياسي بداية من طرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويجب أن نتكاتف من أجل تحقيق أهداف الحوار السياسي وإنجاحه، وهناك جيل أصبح لا يثق في أحد ويعتبر السوشيال ميديا هي مجال تعبيره عن رأيه".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب حديث القاهرة خيري رمضان الاستراتيجية الوطنية شباب الأحزاب

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