اتحاد الغرف التجارية: توجيهات السيسي التي ذكرها بشأن القطاع الخاص تمثل تقديراً ومصالحة له في عملية التنمية

قال الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية أن توجيهات الرئيس السيسي التي ذكرها بشأن القطاع الخاص تمثل تقديراً ومصالحه له في دوره في عملية التنمية.

وكشف "عز" خلال لقاء تليفزيوني خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن مشكلة القطاع الخاص في الفترة الأخيرة تتمثل في عدة عوامل خارجية وداخلية ولا يملك أحد مفاتيح حله لارتباطه بمستجدات عالمية ولا يتوقع حله في القريب العاجل.



وواصل : "الشأن الداخلي به ضبابية وعدم يقين تجاه الإجراءات والسياسات الاقتصادية ونحتاج لرؤية شامل بداية من التشريعات ونهاية بالإجراءات تكون بمثابة دستور إقتصادي حقيقي يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة ".



وأكمل : "حتى لو تغيرت الحكومات يبقى الدستور الاقتصادي هو سيد الموقف وكافة الإجراءات الموضوعة ".

وشدداً على ضرورة التكامل والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية.