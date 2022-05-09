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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى: لا أتقاضى راتبا من عملي في الزمالك

أمير مرتضى
أمير مرتضى

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ولايته الثانية في القلعة البيضاء كانت أصعب من الأولى بسبب وجود أزمات كثيرة داخل النادي، بغض النظر عن الفوز بالدوري في ظروف صعبة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أواجه أزمة تضخم كبيرة في عقود اللاعبين داخل الزمالك خلال الفترة الحالية، والتجديد مع اللاعبين كان بشكل عشوائي في وقت سابق".

وأضاف:" لابد أن يكون هناك عدل ومعايير في تجديد عقود اللاعبين، كل هذه الأمور كانت غائبة في الفترة الماضية عن الزمالك، ولا يوجد تساوي في عقود أي لاعبين في العالم ودائما هناك لاعبين أعلى من الأخرين

وتابع: "باتشيكو كان يسير بشكل جيد مع الفريق ولم أجدد مبرر لرحيله عن الزمالك وتوقيت رحيله كان خاطيء وكانت مخاطرة في قرار التعاقد مع باتريس كارتيرون".

وأكمل: "رحلنا عن الزمالك عام كامل ولم أتحدث مع أي لاعب في هذا العام للرحيل عن النادي ولكن كنت اوجه لأي لاعب النصيحة لو طلب مني هذا الأمر والتحدث دائما كان بشكل إيجابي".

واستطرد: "كهربا حين خرج من الزمالك دخل مكانه 5 لاعبين في نفس المركز ، ولو كنت متواجد لقررت الاستغناء عن مصطفى محمد مقابل 10 ملايين دولار وكنا قد وصلنا العرض إلى 8 ملايين دولار".

وواصل: "عُرض علي العمل في الزمالك مع اللجنة المؤقتة بعد رحيلنا عن النادي لكن قلت لهم لن يكون لي دور خصوصا في لجنة الكرة، وكنت أتمنى من اللاعبين الكبار في الزمالك أن يتولوا المسؤولية بعد رحيلنا عن النادي ويطلبوا مني أي ملفات وكنت سألبي كل مطالبهم".

وأتم تصريحاته: "لا أعمل في نادي الزمالك ولا اتقاضي أي أجر من عملي لكن أحصل على بعض المزايا من بينها ارتباط اسمي بالنادي وأمور أخرى لا يساويها أي أموال، وعُرض علي تولي منصب المدير الرياضي لأحد الأندية الكبيرة في مصر لكنني رفضت العرض ".

امير مرتضى منصور بنادي الزمالك القلعة البيضاء باتريس كارتيرون باتشيكو

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