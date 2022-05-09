باحث في تاريخ الجماعة الأرهابية: الإخوان هم من أفشلوا أنفسهم

تحدث أحمد بان الباحث في تاريخ الجماعة الإرهابية ،قائلاً:"بكل الأحوال الإخوان لن يكتبوا تاريخهم ،لأنه حافل بالخزي والجرائم والأخطاء و الخطايا التاريخية، في النهاية هم من صنعوا بأنفسهم ما جرى، هم من أفشلوا أنفسهم.

وأضاف "أحمد بان" اثناء استضافته مع برنامج"مساء دي أم سي"المذاع على قناة "دي أم سي"،قائلاً:"لن تستطيع الجماعة أن تقول أنها لم تكن مؤهلة للحكم، لم تكن قادرة على صياغة برامج لانقاذ البلد من أزمته".



وتابع" لا تستطيع أن تقول أنه لم يكن لديها رجال سياسة قادرين علي التعاطي مع كل مؤسسات الدولة".



وأوضح أحمد بان الباحث في تاريخ الجماعة الإرهابية ،أن هناك دراسات لإخوان و لمقربين من الإخوان، تحدث بوضوح أن الإخوان لم يكن لديهم برنامج.

