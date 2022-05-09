عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في تاريخ الجماعة الأرهابية: الإخوان هم من أفشلوا أنفسهم

أحمد بان الباحث
أحمد بان الباحث في تاريخ الجماعة الأرهابية

تحدث أحمد بان الباحث في تاريخ الجماعة الإرهابية ،قائلاً:"بكل الأحوال الإخوان لن يكتبوا تاريخهم ،لأنه حافل بالخزي والجرائم والأخطاء و الخطايا التاريخية، في النهاية هم من صنعوا بأنفسهم ما جرى، هم من أفشلوا أنفسهم.

 

وأضاف "أحمد بان" اثناء استضافته مع برنامج"مساء دي أم سي"المذاع على قناة "دي أم سي"،قائلاً:"لن تستطيع الجماعة أن تقول أنها لم تكن مؤهلة للحكم، لم تكن قادرة على صياغة برامج لانقاذ البلد من أزمته".
 

وتابع" لا تستطيع أن تقول أنه لم يكن لديها رجال سياسة قادرين علي التعاطي مع كل مؤسسات الدولة".
 

وأوضح أحمد بان الباحث في تاريخ الجماعة الإرهابية ،أن هناك دراسات لإخوان و لمقربين من الإخوان، تحدث بوضوح أن الإخوان لم يكن لديهم برنامج.
 

الجماعة الارهابية الإخوان مؤسسات الدولة الإرهاب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: "دمرنا بصواريخ عالية الدقة تجمعا للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية والغربية"

النيابة العامة تأمر بحبس وإيداع المتهمين في واقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم

القصة الكاملة لفيديو شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي

التعليم والتدريب.. كيف تواجه الدولة مرض التوحد في الأطفال؟.. عضو الأطباء يجيب

صيام الست من شوال يكفر الخطايا ويكمل به الدهر.. لا تنسوها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ