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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس أتليتكو: أداء ريال مدريد فى الديربي كان سيئاً لهذا السبب

يان أوبلاك حارس اتليتكو
يان أوبلاك حارس اتليتكو مدريد

أكد يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني، أن أداء ريال مدريد السيء في الشوط الأول أمرًا طبيعيًا بعد مواجهتهم أمام مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب أتلتيكو مدريد بهدف دون رد على ريال مدريد حامل لقب الليجا، ويسعى الروخي بلانكوس للتأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أوبلاك في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "انتصار اليوم مهم جدًا، كانت المباراة معقدة للغاية، ريال مدريد فاز بالفعل باللقب، لكنهم لعبوا بشكل جيد وأرادوا النقاط الثلاث".

وأضاف: "لقد كان لدينا العديد من الفرص ولم نقتل المباراة، ولحسن الحظ لم نستقبل أهدافًا وحافظنا على نظافة الشباك، ولحسن الحظ كان هدفًا واحدًا كافيًا".

 

وواصل أوبلاك: "هذه 3 نقاط مهمة في المعركة من أجل دوري أبطال أوروبا، هناك 3 مباريات متبقية وكانت هذه خطوة كبيرة".

وعن البداية السيئة لريال مدريد، أفاد أوبلاك: "فاز ريال مدريد بالليجا ولعب 120 دقيقة يوم الأربعاء (أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا)".

وأكد حارس مرمى أتلتيكو مدريد: "في النهاية ليس من السهل الدخول في مباراة واللعب بنفس كثافة الفريق الذي يحتاج الفوز، لم ننه المباراة ولهذا كانت معقدة في النهاية".

وأتم بشأن الفرص المتعددة في المباراة: "كانت المواجهة أكثر انفتاحًا في الشوط الثاني وذات اتجاهين، وسعداء بفوزنا بها".

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