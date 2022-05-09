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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يستقبل القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، بحضور القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي ورئيس مجلس الحوار، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الإنجيلية بسوهاج.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في ضوء انعقاد لقاء اليوم "معا من أجل التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج"، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المحافظة وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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لإطلاق 4 مبادرات تنموية بمحافظة سوهاج تستهدف دعم المشروعات الزراعية، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي لأصحاب المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى هامش اللقاء قام محافظ سوهاج ورئيس الطائفة الإنجيلية بتبادل الدروع التذكارية، حيث أهدى القس أندريه زكي درع الهيئة القبطية الإنجيلية للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تقديرًا لمجهوداته في دعم أنشطة الهيئة، وأهدى السيد المحافظ درع المحافظة لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تقديرا لدور الهيئة وأنشطتها المجتمعية التنموية بسوهاج.

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