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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منحهم بدل الاعتماد..

محافظ بني سويف يوافق على تعيين عدد من معلمي اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف قرارا  رقم  462  لسنة 2022  بالموافقة على تعيبن 3 بوظيفة (معلم لغة عربية ابتدائي)، وذلك بناءً على على قرار وزير التربية والتعليم رقم (12) لسنة 2022، ووفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وفي ضوء  مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة في هذا الشأن.

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وأوضح  الأستاذ أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالديوان العام، أن القرار تضمن تعيين كل من: نجلاء مجدي عبدالحميد عبدالله "ببا"، سارة دياب فاضل عبدالمطلب "الواسطى"، ياسر طه مغازي أحمد "سمسطا"، مع صرف بدل الاعتماد المقرر، وذلك اعتباراً من الشهر  التالي لصدور هذا القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

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