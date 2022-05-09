تموين المنيا: تحرير 20 محضر مخالفة لمزارعين حولوا محصول القمح إلى فريك

حررت مديرية التموين بمحافظة المنيا 20محضر مخالفة لمزارعين بمركز المنيا، وذلك لقيامهم بتحويل القمح لفريك، وتم عرض التقرير على اللواء أسامة القاضي وأحالتهم للنيابة للتحقيق.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن المديرية تمكنت من ضبط 20مزارعا بقرى مركز المنيا يقومون بتحويل القمح الى فريك، تم تحرير المحاضر اللازمة لهم واحالتها الى النيابة العامة للتحقيق.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل أعمال توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض.

وبلغ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، 87104 ألف طن و 527 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، لافتا انه تم توريد 14882 طن و 208 كيلو جرام حتى صباح اليوم الاثنين وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.