بأمر القانون.. رؤساء مجالس الصحف ملزمون بالتفرغ لمباشرة مهامهم طوال فترة التعيين

ألزم قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي وافق عليه مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وصدق عليه الرئيس السيسي، رؤساء مجالس الإدارات بالصحف بالتفرغ بشكل كامل لمباشرة مهامهم ووظيفتهم طوال فترة تعيينهم .

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 40 حيث نصت على انه يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

ونصت مادة "41" على ان ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.