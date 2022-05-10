طريقة عمل كيك البرونيز بخطوات بسيطة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيكة البراونيز بخطوات بسيطة.



المقادير :



3 بيضة

كوب سكر

كوب حليب

كوب الزيت

2 ملعقة كبيرة كاكاو

فانيلا

بيكنج بودر

2 كوب دقيق

كوب شوكولا مبشورة



للتغليف :



کریمة سائلة

شوكولا



الطريقة :



نخفق البيض والسكر والفانيليا ونضيف زيت وحليب ونستمر في الخفق

نضيف باقي المكونات الجافة ونخلط ثم نذيب الشوكولا تماما ونضيفها تدريجيا على الخليط

نصب الخليط في قالب المدهون زيت ونخبزه في فرن على درجة 180 مدة 35 دقيقة

عندما تنضج نخرجها من الفرن ونعمل ثقوب في كامل الكيك نقوم بإذابة الشوكولا في حمام مائي مع الكريمة وصبها فوق الكيك ونتركها تتماسك وتبرد ثم تقطع مربعات

بالصحة والراحة