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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عودة السياحة بين مصر والبوسنة بطائرتين أسبوعيا

صدى البلد



قال السفير ياسر سرور سفير مصر لدى البوسنه، أن الشعب البوسني يكن مشاعر عظيمة إلى مصر وتم الاتفاق العام الماضي بإطلاق ١٤ رحلة من  سراييفو الي الغردقة وكان هناك إقبال غير مسبوق .

 

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الأولى، بعد انتهاء هذه الرحلات تم التحدث مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية وتم التواصل الي إطار عان بإطلاق رحلات مباسرة من سراييفو الي الغردقة بشكل دوري على مطار العام.  

 

وأوضح  أنه  مطار الغردقة سيستقبل طائرتين أسبوعيا من دولة البوسنه ، والاقبال مبشر، ولازم الاستفادة من هذه المواسم حتى إذا كانت صغيرة .
 

وتابع أنه تم عمل حملات ترويجية كبيرة على صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في البوسنة لدعم السياحة المصرية.

وزارة الداخلية السياحة المصرية برنامج التاسعة السوشيال ميديا السياحة البوسنة

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