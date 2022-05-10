أبو دشيش: الاستكشافات المصرية للآثار حديث الصحف العالمية بعد اكتشاف 58 مقبرة

قال الدكتور علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية، إن الاستكشافات المصرية للآثار حديث الصحف العالمية اليوم بعد اكتشاف 58 مقبرة والحضارة المصرية متفردة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الأولى، أن هذه المقابر تحاكي أسرار الحضارة المصرية القديمة وتم اكتشاف مبني من الطوب اللبن في جبل الهريدي وكان يقوم بعمل مراقبة قديما للسفر العابر للنيل لدفع الضرائب وهذا الكشف مهم جدا.

وأوضح أن جميع هذه الاكتشافات ترجع قوة مصر الناعمة والعالم كله مبهور بالحضارة المصرية القديمة وتم استخراج ٣٨ عملة رمانية.



وتابع انه تم استخراج أسماء العمال من على ورق البردي وهذا يدل على أن المصري القديم يحافظ على العمال ويعطي لهم رواتبهم وهذا ينفي نظرية أن بناء الأهرامات عبيد.